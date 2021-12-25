القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 4200 قرص طبي مخدر

هبة بريس - القنيطره

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 24 دجنبر الجاري، عن إجهاض عملية لتهريب المؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 4200 قرص طبي مخدر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف شخصين على متن سيارة خفيفة، بمنطقة سيدي علال التازي، وهما في حالة تلبس بمحاولة تهريب شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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