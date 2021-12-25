أمن صفرو يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار العمل الاستباقي للمصالح الأمنية بخصوص محاربة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة منها ترويج المخدرات و المشروبات الكحولية بدون رخصة، تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن صفرو أول أمس من حجز 3 كلغ من مخدر الشيرا، 2 كلغ كيف ، 5 كلغ طابا بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومجموعة من قنينات الخمور من أنواع وأحجام مختلفة ” الجعة والويسكي” ، هذا بعد عملية التفتيش أثناء مداهمة وكرهم بالمدينة العتيقة ببني مدرك،.

المشتبه فيهم المصنفين خطر في الحيازة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة فروا أثناء المداهمة إلى وجهة غير معلومة وهم من ذوي السوابق القضائية.

هذا و بعد مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد مكان تواجدهم تمكنت ذات العناصر الأمنية المعروفة بخدماتها المتواصلة اليومية في محاربة الجريمة بكل أنواعها ، من إلقاء القبض على العنصر الاول يوم أمس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما البحث يبقى جاريا لإيقاف باقي المتورطين، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والمخدرات بكل أنواعها بمدينة صفرو .

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