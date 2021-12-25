تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بعموم مناطق المملكة

2021-12-25 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، وذلك خلال الصباح والليل، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار بكل من الواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الممتدة شمال الصويرة.

وسيكون الطقس ممطرا مع احتمال بروز رعد بكل من مناطق طنجة، الريف، اللوكوس، السايس، هضاب الفوسفاط و والماس، و الأطلسين الكبير و المتوسط إضافة إلى مناطقهما المجاورة ، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية و بالمنطقة الشرقية.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من مناطق طنجة، الريف، الأطلس، المنطقة الشرقية و شرق الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص واحدو و5 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و 10 درجات بكل من الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجات بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون مابين 14 و18 درجة فيما تبقى من الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 03 و 11 درجة بالأطلس والريف، وما بين 11 و 17 درجة بكل من الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول الواقعة شمال آسفي، وما بين 17 و 23 درجة بالمنطقة الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 32 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والكويرة، وقوي إلى جد قوي الهيجان بباقي السواحل.

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