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تنغير ..وفاة فتاة في اصطدام حافلة وجرافة ضواحي قلعة امكونة

2021-12-24 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس - تنغير

لقيت فتاة مصرعها صباح اليوم الجمعة 24 دجنبر الجاري في حادث اصطدام حافلة وجرافة من نوع “Jcb” في الطريق الرابطة بين قلعة امكونة بإقليم تنغير وسكورة بإقليم ورزازات .

وأفادت مصادر محلية ل”هبة بريس” ان الحافلة التي تربط بين الرشيدية ومراكش كانت تقل وقت وقوع الحادثة خمسة أشخاص فقط .

هذا وتم نقل جثة الفتاة الضحية الى مستودع الاموات، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة.

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