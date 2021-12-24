دونالد ترامب

بعد حصوله على جرعة معززة من اللقاح.. البيت الأبيض يشيد بترامب

2021-12-24 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعرب البيت الأبيض، عن شكره للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلن عن تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا، وحثه الأمريكيين على تلقيها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن البيت الأبيض ممتن للرئيس السابق الذي تلقى الجرعة المعززة وشجع على الحصول عليها.

وكان ترامب كشف مساء يوم الأحد المنصرم عن حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أشاد في وقت سابق بإدارة سلفه قائلا “بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح”.

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