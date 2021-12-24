طرفاية.. إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 45 مرشحا

2021-12-24 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أنه في تمام الساعة الواحدة لصباح يوم الخميس، وبعد جولة روتينية قامت بها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، مرفوقة بالسلطات المحلية لجماعة أخفنير الترابية، داخل المسالك الطرقية المؤدية إلى بعض الشواطئ التي لا تبعد عن منطقة النعيلة إلا بكيلومترات معدودة، حيث لاحظوا وجود آثار إطارات سيارات و أثار مجموعة من الراجلين واضحة المعالم فوق الرمال، مما راودتهم شكوك حول إحتمال القيام بمحاولة للهجرة السرية إلى الضفة الأخرى، حيث إتبعوا الآثار رفقة عناصر الدرك الملكي، وكذا عناصر القوات العمومية التابعة للقيادة جماعة أخفنير، بعد أن قاموا بإشعار الوحدات المتمركزة على ضفاف الشاطئ، و المكلفة بمحاربة الهجرة الغير نظامية والتهريب الدولي للمخدرات وإبلاغهم بوجود شكوك حول تنفيذ عملية للهجرة السرية.

العملية التي جاءت بعد شكوك وإحتمالات، مكنت من إحباط محاولة للهجرة الغير شرعية لـ 45 مواطنا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما علم لدى مصدر أمني كما تم حجز قارب مطاطي ومعدات أخرى خاصة بالابحار وكذا بنزين حسب المصادر ذاتها.

المصدر ذاته أسر ل هبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، وكذا القوات المساعدة قاموا بمباغثة المهاجرين السريين، بعد تقفي الآثار التي أوصلتهم إلى نقطة إنطلاق القارب المطاطي من ضفاف أحد الشواطئ، التابعة للنفود الترابي أخفنير شمال طرفاية بحوالي 70 كيلومتر.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم إقتياد هؤلاء المرشحين للهجرة الغير الشرعية، إلى مركز الدرك الملكي بالجماعة المذكورة تحت حراسة مشددة، وهم سالمين وفي صحة جيدة لأجل فتح تحقيق وتحرير محاضر في الواقعة.

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