الناظور.. إيقاف مواطن إسباني وحجز 560 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-23 / 5:16 مساءً
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني أنصار بمدينة الناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 23 دجنبر الجاري، من إحباط محاولة تهريب 560 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقطورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 48 سنة.

وقد تم وضع الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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