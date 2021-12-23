بايتاس عن تمديد العطلة المدرسية: “الوضعية الوبائية هي التي ستحكم”

هبة بريس - الرباط

تحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن إمكانية تمديد العطلة المدرسية بسبب ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه من السابق لأوانه الحديث عن الأمر.

وأضاف بايتاس قائلا “هناك حالات ظهرت ببعض المدراس، وتم اغلاقها بشكل مؤقت، وفشهر يناير أنشوفو الوضعية، ايلا كانت الأمور مستقرة فسيتم استئناف الدراسة بشكل طبيعي بجميع المؤسسات التعليمية، أما ايلا لا قدر الله كانت الوضعية مقلقة و غير مستقرة فستكون قرارات تتناسب مع هذه الوضعية”، مشددا على أن الوضعية الوبائية هي التي ستحكم في هذه الحالة.

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