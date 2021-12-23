”إحتجاجات فرض جواز التلقيح“…حادثة سير تودي بحياة محاميين إثنين ورفيقهما

هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس الإلكترونية عن وفاة محاميين إثنين وشخص ثالث بسبب حادثة سير وقعت صبيحة يومه الخميس بالقرب من منطقة ”رياض اولاد مطاع“ بضواحي الرباط، كانوا قادمين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد فرض جواز التلقيح بالمحاكم.

وأضافت ذات المصادر أن المحاميين الإثنين فارقا الحياة على الفور إضافة لشخص ثالث صديق إحداهما، بينما حالة الشخص الرابع خطيرة.

هذا وخلف الحادث حالة حزن كبيرة وسط زملاء ورفاق الضحيتين خصوصاً بهيئة الرباط، حيث يتواجد عدد كبير من المحاميين أمام مستودع الأموات لإتمام إجراءات تسليم الجثث ودفنها .

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