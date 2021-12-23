مستشفى الحسن الثاني

من غرائب الزمان.. مستعجلات سطات يقوم مقام دار العجزة والمسنين

2021-12-23 / 12:49 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في الوقت الذي يعاني فيه قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات من ضعف الموارد البشرية والغيابات المتكررة للعاملين بالغرفة المخصصة لمقاومة الصدمات التي تضم تجهيزات بلا طبيب، وفي خضم الاكراهات اليومية التي تصادف طبيب الحراسة “الوحيد الأوحد” أمام الارتفاع المهول للحالات المرضية ذات الطابع الاستعجالي، في سياق ذلك كله، تحول قسم المستعجلات هذا إلى مايشبه دار لإيواء المتشردين والمتخلى عنهم والعجزة ممن تلقوا العلاجات الضرورية واختاروا البقاء والمبيت لشهور طويلة فوق أسِّرة المرضى المهترئة، فانتشرت مع ذلك كله الروائح النثنة والنفايات وبقايا الأطعمة، حتى أضحى المكان يعج بروائح البول والحشرات، في الوقت الذي كان من المفروض التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لإعادة ايواء هؤلاء بدار المسنين والعجزة كنزلاء هناك لتلقي الرعاية المخصصة لهم بدل غض الطرف عنهم وتركهم هناك بقسم المستعجلات يملؤون أروقته ومؤثرين بشكل مباشر على سير العملية الصحية هناك ومحولين الفضاء إلى مكان غير مرغوب يحط من كرامة العاملين به.

ويذكر، أن مع كل موجة برد قارس، تبرز في الافق وبحدة مشاهد غريبة لم تكن أبدا من قيم وشيم المجتمع المغربي، ولا مبرر لوجودها كيف ما كانت الأحوال وتعددت الأسباب، تجعل المرء يخجل من نفسه ومن مجتمعه ومن مؤسساته التي رضيت بأن يكون هناك متخلى عنهم ضحايا التجاهل والتهميش والإقصاء.

وأنت تتجول بمعظم شوارع المدينة وبالقرب من مساجدها وحدائقها، تستوقفك مشاهد لآدمين احدودبت ظهورهم تحت ثقل السنين، اتخذوا من العراء مسكنا لهم، يلتحفون السماء ويتخذون من بقع صغيرة بإحدى الأركان مأوى لهم، آدميون عجزة، تخلَّتْ عنهم العائلات، ولفظهم المجتمع فغرقوا في عزلتهم وكآبتهم ورضوا بقضاء الله وقدره، ومنهم من تم “التقاطه” من الشارع عبر سيارة اسعاف للتخلص منه بقلب قسم المستعجلات دون أن تكتمل المسطرة الادارية لايوائه بدار العجزة والمسنين…فإلى متى سيستمر ايواء هؤلاء بقسم المستعجلات بعد تلقيهم للعلاجات؟

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