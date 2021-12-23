وصول آخر الرحلات الاسثتنائية لإجلاء العالقين بمطارات المغرب قبل الإغلاق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخل اليوم حيز التنفيذ قرار السلطات المغربية المتعلق بإنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة.

و شهدت مطارات المملكة الخمس التي تم تخصيصها للرحلات الاسثتنائية لإعادة العالقين خارج المملكة استنفارا كبيرا في الساعات الماضية بسبب حلول آخر الرحلات الجوية قبل غلق المجال الجوي.

و تقرر رسميا وقف الرحلات الاسثتنائية التي كانت تفد على مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء و مطار مراكش و طنجة و فاس و أكادير، و التي كانت تخصص للمغاربة المقيمين بأرض الوطن و الذين ظلوا خارج المملكة.

و تم نقل الوافدين في الرحلات الاسثتنائية لفنادق مصنفة قصد تمضيتهم فترة الحجر الصحي التي حددتها السلطات في سبعة أيام ، حيث سيتم متابعة حالات الوافدين بشكل مستمر مع إجراء كشوفات التحاليل المخبرية pcr كل 48 ساعة.

و كان بلاغ اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة “كوفيد-19” قد أفاد بأن السلطات قد قررت رسميا ابتداءا من تاريخ 23 دجنبر الجاري، إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة، هذا القرار يأتي إثر الانتشار الواسع لمتحور “أوميكرون” على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغرب.

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