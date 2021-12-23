طقس الخميس.. زخات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون جليد بمناطق الأطلس خلال الصباح والليل مع نزول أمطار أو زخات فوق كل من منطقة طنجة، اللوكوس، الريف الغربي، شمال منطقة الغرب وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وبالمنطقة الشرقية.

عدا ذلك، سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، و مابين 04 و11 درجات في كل من الريف، الهضاب العليا الشرقية، السايس و بالجنوب الشرقي، و ستكون ما بين 09 و 17 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، وبأقصى الجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، بين 06 و 14 درجة بالأطلس، وما بين 13 و 20 درجة بكل من الريف، الواجهة المتوسطية، المناطق الشرقية، شمال و جنوب- شرق البلاد، وما بين 16 و 24 درجة بالمناطق الوسطى، أقصى الجنوب-الشرقي للبلاد وبسواحل المحيط الأطلسي، وستتراوح مابين 24 و 31 درجة في باقي الأرجاء.

البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان والداخلة، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0