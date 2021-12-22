نيجيريا إتلاف مليون جرعة من لقاح كورونا منتهية الصلاحية

هبة بريس - وكالات

أتلفت سلطات نيجيريا نحو مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” منتهية الصلاحية، تبرعت بها بعض الدول لأبوجا وصلاحيتها تشارف على الانتهاء، حسب مصادر حكومية.

وقال فيصل شعيب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، إن البلاد واجهت موقفا صعبا من الدول المتقدمة التي “اشترت هذه اللقاحات وقامت بتخزينها، وعندما كانت الجرعات على وشك الانتهاء، تبرعت بها”.

وحددت أكثر بلدان إفريقيا اكتظاظا بالسكان هدفا طموحا بتطعيم 55 مليونا من مواطنيها البالغ عددهم 206 ملايين نسمة قبل فبراير 2022، على الرغم من أن 2 بالمئة فقط تلقوا اللقاح.

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