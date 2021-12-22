مفاجآت ومستجدات في الموسم التاسع من “رشيد شو”

نجلاء مزيان: هبة بريس

يستعد الإعلامي رشيد العلالي لتصوير حلقات الموسم التاسع من برنامج “رشيد شو”، خلال شهر دجنبر الجاري، بعد النجاح الذي عرفه البرنامج طيلة السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تبث القناة الثانية “دوزيم” أولى حلقات الموسم الجديد من “رشيد شو” يوم الجمعة الأولى من السنة الجديدة، حيث اختار العلالي أسماء فنية وشخصيات وازنة ضيوفا للموسم التاسع.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم التاسع من البرنامج مجموعة من التغييرات، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، إذ سيطل الإعلامي رشيد العلالي بشكل مختلف كليا، فيما ستصور الحلقات في أكبر بلاطو تصويري بمعايير عالمية على مستوى الديكور والإضاءة، إلى جانب التغيير الذي ستشهده فقرات البرنامج.

ويسعى فريق عمل برنامج “رشيد شو” بجد إلى تقديم نسخة جديدة تضم مجموعة من التحديات سييعيشها رشيد العلالي رفقة ضيوفه، ساعيا إلى أن تكون كل حلقة من حلقات البرنامج لقاء مميزا، يجمع بين الجدية والفكاهة والترفيه، والجرأة، بالاضافة الی مشاركة 10 فكاهيين في تنشيط فقرات كل حلقة، من بين مستجدات الموسم الجديد من البرنامج هذه السنة.

الجدير بالذكر أن “رشيد شو” استضاف العديد من النجوم المغاربة والعرب، إلى جانب شخصيات إعلامية ورياضية، وسياسية، كما جمع بين ثنائيات فنية في حلقات نارية نالت استحسان الجمهور واحتلت الطوندونس المغربي.

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