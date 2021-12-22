ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تقترح تأجيل الجولة الأولى

هبة بريس - وكالات

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان اليوم الربعاء، تأجيل الجولة الأولى إلى 24 يناير.

وقالت المفوضية في البيان إنها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.

وأضافت أن هناك بعض الصعوبات أدت عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

وأوضحت أنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوما.

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