“الكاف”: بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، أن “كاف” يمكنه إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بصورة ناجحة مثلما حدث في بطولتي يورو 2021 وكأس العرب 2021.

وحسب موقع “يلاكورة”، قال موتسيبي للصحفيين عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الكاميرون، أمس الاثنين،: “لقد حظيت باجتماع جيد جداً مع رئيس الكاميرون”.

وأضاف أنه “في اجتماع تم مناقشة كل ما يخص تنظيم البطولة، ونحن واثقون أننا نستطيع إقامة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون”.

وتابع “انظروا إلى ما حدث في كأس العرب كان هناك آلاف المشجعين، وذهبت أيضا إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي البطولة الأوروبية”.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بحضور أي شخص في الملعب دون أن يحمل شهادة الـPCR، لأنه يجب علينا حماية المشاركين في هذا الحدث وسنقوم بعمل اختبارات لكل الحضور بالطبع”.

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