صورة تعبيرية

“الكاف”: بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

2021-12-22 / 9:43 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، أن “كاف” يمكنه إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بصورة ناجحة مثلما حدث في بطولتي يورو 2021 وكأس العرب 2021.

وحسب موقع “يلاكورة”، قال موتسيبي للصحفيين عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الكاميرون، أمس الاثنين،: “لقد حظيت باجتماع جيد جداً مع رئيس الكاميرون”.

وأضاف أنه “في اجتماع تم مناقشة كل ما يخص تنظيم البطولة، ونحن واثقون أننا نستطيع إقامة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون”.

وتابع “انظروا إلى ما حدث في كأس العرب كان هناك آلاف المشجعين، وذهبت أيضا إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي البطولة الأوروبية”.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بحضور أي شخص في الملعب دون أن يحمل شهادة الـPCR، لأنه يجب علينا حماية المشاركين في هذا الحدث وسنقوم بعمل اختبارات لكل الحضور بالطبع”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس إفريقيا للأمم .. خاليلوزيتش يكشف الخميس عن لائحة المنتخب

كأس إفريقيا للأمم .. خاليلوزيتش يكشف الخميس عن لائحة…

2021-12-21 / 2:30 مساءً
Photo of الموت يفجع المعلق عصام الشوالي في والده

الموت يفجع المعلق عصام الشوالي في والده

2021-12-20 / 12:38 مساءً
Photo of وفاة بطل الفنون القتالية المغربي سليمان محمد عن 35 سنة

وفاة بطل الفنون القتالية المغربي سليمان محمد عن 35…

2021-12-20 / 9:27 صباحًا
Photo of المنتخب المغربي يتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب بقطر

المنتخب المغربي يتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب…

2021-12-18 / 10:55 مساءً
Photo of الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

الجزائر تهزم تونس وتتوج بكأس العرب في قطر

2021-12-18 / 6:55 مساءً
Photo of قطر تخطف المركز الثالث وتحرز برونزية “مونديال العرب” أمام مصر

قطر تخطف المركز الثالث وتحرز برونزية “مونديال العرب” أمام…

2021-12-18 / 2:12 مساءً
Photo of والد بلايلي يحسم الجدل ويكشف سبب فسخ عقد ابنه عقب هدف إقصاء قطر

والد بلايلي يحسم الجدل ويكشف سبب فسخ عقد ابنه…

2021-12-17 / 7:19 مساءً
Photo of تجرّئي” و”معك”، برنامج جديد لتشجيع وتنمية ممارسة الرياضة من قبل الفتيات

تجرّئي” و”معك”، برنامج جديد لتشجيع وتنمية ممارسة الرياضة من…

2021-12-17 / 4:18 مساءً
Photo of رسميا.. حمدالله ينتقل إلى نادي اتحاد جدة

رسميا.. حمدالله ينتقل إلى نادي اتحاد جدة

2021-12-17 / 1:14 مساءً
Photo of كأس إفريقيا لكرة القدم.. إلزامية التلقيح واختبار PCR للمشجعين

كأس إفريقيا لكرة القدم.. إلزامية التلقيح واختبار PCR للمشجعين

2021-12-17 / 9:49 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق