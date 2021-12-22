طقس الأربعاء.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بمناطق الأطلس، وذلك خلال الصباح و الليل، فيما ستكون السماء غائمة في معظم الأوقات و ممطرة مع احتمال بروز رعد فوق كل من المناطق الشمالية، والريف، والسايس، والأطلسين الكبير والمتوسط، والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما ستكون الأجواء غائمة أحيانا ومصحوبة بأمطار ضعيفة بكل من وسط البلاد، والأطلس الصغير والسفوح الجنوبية الشرقية، فضلا عن سقوط ثلوج فوق مرتفعات الأطلس الكبير و بعض الثلوج فقط بمرتفعات الأطلس المتوسط.

وسيلاحظ تشكل بعض الكتل الضبابية المحلية بالسواحل الجنوبية. عدا ذلك، سيكون الطقس مستقرا وصافيا إلى قليل السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بجنوب البلاد. وستلاحظ، أيضا ، هبات لرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما بالسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 2 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس و مابين 4 و 11 درجات بكل من الريف، والهضاب العليا الشرقية، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 09 و 17 درجة بكل من شمال و وسط البلاد، أقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، 6 و 13 درجة بالأطلس، وما بين 13 و 20 درجة بكل من الريف، الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، شمال البلاد و السفوح الجنوبية الشرقية، و ما بين 15 و 22 درجة بالمناطق الوسطى، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسواحل المحيط الأطلسي، وستكون مابين 24 و 31 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان و بوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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