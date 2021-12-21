ضبط 12 طنا من المخدرات وحجز الملايير ..تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الملكي في قلب طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

نفذت فرقة تابعة للدرك الملكي بطنجة ، عملية نوعية أمس الاثنين احداها تمت بقلب مدينة طنجة بعد مداهمة شقة تعود ملكيتها لبارون مخدرات معروف ، وحجز مبالغ مالية مهمة تجاوزت الخمسة ملايير سنتيم وفق معطيات تحصل عليها الموقع .

مصادر مطلعة كشفت أن الشقة التي تتواجد بالطابق الرابع لاحدى الاقامات المعروفة بمنطقة ايبيريا ، أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة اضافة الى مفاتيح لسيارات فارهة تعود ملكيتها للبارون صاحب الشقة وبعد اصدقائه ، في الوقت الذي جرى فيه -بالتزامن- اقتحام فيلا بمنطقة السوريين واخضاعها لتفتيش دقيق .

وكانت “هبة بريس ” سباقة الى نشر خبر تمكن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية حد الغربية من حجز شحنة مخدرات قدرت بـ12 طنا من مخدر الشيرا، كانت في طريقها ميناء طنجة المتوسط، حيث أدت التحقيقات إلى الكشف عن هوية العقل المدبر للعملية.

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