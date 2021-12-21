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أمن الرباط يوقف أربعينيا ويحجز 1320 قرص طبي مخدر بحوزته

2021-12-21 / 4:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “قرية أولاد موسى” بمدينة سلا، وبحوزته تم حجز 1320 قرص طبي مخدر وأربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا المعدة للترويج، وذلك على خلفية نتائج الأبحاث والتحريات الميدانية التي أعقبت عملية حجز 1097 قرص مهلوس بحوزة شخص آخر من ذوي السوابق القضائية تم توقيفه بمدينة الرباط.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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