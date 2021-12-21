إصابة سائق شاحنة إثر حادث خطير ضواحي طانطان

لحبيب اشعبان - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة،أن حادث سير وصف بالخطير وقع صباح اليوم الثلاثاء بالمدخل الجنوبي لمدينة طانطان، بعد إصطدام بين شاحنتين مما أدى إلى إصابة سائق أحدهما بإصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب المصادر ذاتها، فالحادث إستنفر مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي إنتقلت على وجه السرعة إلى مكانه، معززة بسيارة الاسعاف التابعة الوقاية المدنية حيث قامت هذه الاخيرة بإجلاء السائق المصاب من داخل المقصورة، وإرساله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة طانطان لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما باشرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لجماعة بن خليل فتح التحقيقات في ظروف الحادث وملابساته.

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