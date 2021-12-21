وحيد خاليلوزيتش

كأس إفريقيا للأمم .. خاليلوزيتش يكشف الخميس عن لائحة المنتخب

2021-12-21 / 2:30 مساءً
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هبة بريس

يكشف الناخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش، يوم الخميس المقبل عن اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم والتي تحتضنها الكاميرون خلال الفترة المتراوحة ما بين 09 يناير و 06 فبراير 2022.

و أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأنها ستعمل على نقل وقائع هذه الندوة الصحافية مباشرة من مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، على الموقع الرسمي للجامعة، وقناتها على اليوتيوب وكذلك عبر صفحاتها الرسمية على الفيسبوك والتويتر، وذلك يوم الخميس 23 دجنبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021، قد أوقعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الغابون، غانا وجزر القمر.

وستجري العناصر الوطنية مباراتها الأولى في هذا العرس الإفريقي أمام المنتخب الغاني، يوم الإثنين 10 يناير 2021 ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت المغربي) على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي، قد أكد امس الاثنين في ياوندي، أن الدورة ال 33 لكأس الأمم الإفريقية (الكان) ستقام في موعدها المقرر في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، مستبعدا بذلك أي تأجيل بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.

وأضاف موتسيبي في ختام زيارة لملعب أوليمبي الرئيسي في ياوندي والذي سيحتضن مبارتي الافتتاح والاختتام “سأكون في الكاميرون يوم 7 يناير (…) لحضور كأس إفريقيا للأمم التي تبدأ في 9 يناير”.

ودعا الأفارقة إلى الوثوق بالبلد المضيف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرا أن (الكان) لحظة مهمة للكاميرونيين ولجميع الأفارقة، و”علينا ان نؤمن بانفسنا وبقدراتنا”.

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