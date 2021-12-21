فرنسا.. إيقاف محتجز الرهائن الذي طلب لقاء وزير العدل حول قضية الرداد

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال الرجل الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الاثنين.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين عبر “تويتر” صباح اليوم أنه تم اعتقال محتجز الرائن دون أن يصاب أحد بأذى.

وفي وقت سابق قالت شرطة باريس إن الرجل الذي احتجز امرأتين في الدائرة 12 بباريس عصر الاثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، وأن المفاوضات معه مستمرة.

وجاء اعتقال محتجز الرهائن بعدما “أصغى لصوت العقل أخيرا”، حسبما ذكرت شرطة باريس، وأفرج عن الرهينة الثانية.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن رجلا خمسينيا يعاني من اضطرابات نفسية احتجز امرأتين في باريس، مطالبا بمقابلة وزير العدل ليحدثه عن قضية عمر الرداد، الذي برأ نفسه أمام القضاء من حكم صدر عليه قبل 30 عاما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0