سدود المغرب
صورة تعبيرية

نسبة ملء السدود تجاوزت 44,5 في المائة بجهة الدار البيضاء

2021-12-20 / 5:24 مساءً
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هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بأن نسبة ملء السدود الرئيسية بجهة الدار البيضاء-سطات، بلغت 44,51 في المائة، في 20 دجنبر الجاري، مقابل 51,85 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

وأوضح المصدر ذاته، أن المخزون المائي للسدود المعنية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية مليار و 107 مليون و 524 ألف متر مكعب ، بلغ إلى حدود اليوم ما مجموعه 492,99 مليون متر مكعب، مقابل 574,251 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وحسب معطيات للوكالة، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة)، بلغت 444,813 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 45,63 في المائة، مقابل 524,804 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 53,84.

وفيما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، ارتفعت إلى 25.217 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 44,24 في المائة، مقابل 54,16 في المائة (30.869 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية، في حين أن سد الملاح سجل نسبة ملء بلغت 39,43 في المائة (13.801 مليون متر مكعب)، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله السنة الماضية .

وبالنسبة لسد الحيمر (سطات)، بلغ 12,3 في المائة (1.722 مليون متر مكعب)، مقابل 12,54 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية (1.755 مليون متر مكعب).

وفيما يهم سد عين كوشية، سجل نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7.195 مليون متر مكعب)، مقابل 24,35 في المائة (2.679 مليون متر مكعب) سجلت خلال السنة الماضية، في حين أن حقينة سد زمرين بلغت 242 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 48,79 في المائة، مقابل 69,15 في المائة ( 343 مليون متر مكعب) تم تسجيلها السنة الماضية .

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