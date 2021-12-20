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الحكومة تعلن اتخاذ تدابير احترازية ليلة رأس السنة

2021-12-20 / 5:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدة تدابير احترازية ليلة رأس السنة الميلادية.

و تشمل التدابير منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

كما تهم إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

و تؤكد الحكومة على أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

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‫5 تعليقات

  1. نؤيد هذا البلاغ الذي هو في مصلحة المواطنين وقاية من الاصابة بهذا الوباء السريع الانتشار لءلك كان من المفروض طرح مثل هذه البلاغات التي تنبه المواطنين علينا احترام مثل هذه البلاغات وشكرا

  3. نتمنى في هذه السنة الميلادية الجديدة أن تدخل على كافة الأمة الإسلامية باكملها بانتهاء هذه المتحورات جديدة من سلالة كورونا.

  4. نحن ليس ضد الحكومة وإنما هذه التدابير اللازمة ضد كوفيد 19 كورونا بالاخص في احتفالات راس السنه الميلاديه الجديده يجب ان تكون دائما من أجل محاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون…

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