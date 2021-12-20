تتويج “مداد أخير” بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي

هبة بريس - خالد العروسي

أسدل الستار مساء أمس الأحد على فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي بالإعلان عن الأفلام الفائزة بالجوائز وتنويهات المسابقة والتي تنافس عليها 13 فيلما روائيا قصيرا .

وهكذا فاز الفيلم “مداد أخير” للمخرج يزيد القادري بالجائزة الكبرى للمهرجان، و يعتبر هذا التتويج الثاني له بعد حصده في أكتوبر الماضي الجائزة الكبرى للمهرجان أكورا. بالمناصفة نال جائزة الإخراج في المسابقة كل من الفيلم ” غبار” لطارق رسمي والفيلم ” عطر ” للحسين الشاني

كما حصل الفيلم ” طفل الحب ” للهواري غباري، والفيلم ” الآلة ” لأسامة المحرزي العلوي بالمناصفة على جائزة السيناريو ، فيما أشادت لجنة التحكيم بفيلمي ” الخيط” لعلي شرف و ” كازا ما بيل” لليلى المسفر. أما بالنسبة للأفلام الستة الأخرى فلم يحالفهم الحظ في الحصول على تنويه أو جائزة.

واقترحت لجنة تحكيم المهرجان التي ترأسها المخرج عز العرب العلوي، بعضوية الممثل عبد الله شكيري و الناقد ابراهيم الزرقاني في تقريرها العام، أن يتم في دورات قادمة من المهرجان عرض الأفلام دون التباري على جوائز، والعمل على استضافة مخرجيها ومدراء تصويرها وكتاب سيناريوهاتها، وتنظيم حلقات نقاش وحوار بينهم بعد عرض أفلامهم لتكون بمثابة درس سينمائي

ووفق بلاغ للمهرجان حصلت ” هبة بريس ” على نسخة منه ، فقد أكد عبد اللطيف زوهير، رئيس جمعية المواهب الشابة للسينما والمسرح في ختام الدورة التاسعة لمهرجان ايام فاس للتواصل السينمائي، على أن رغم الصعوبات والإكراهات، قررت إدارة المهرجان بطاقمها الفني والإداري تنظيم النسخة التاسعة في موعدها المحدد وتجديد الصلة واللقاء مع الجمهور عبر الوسائط الرقمية، بهدف ترسيخ ثقافة سينمائية في أوساط الشباب وكذا مساهمة من الجمعية في تطوير السينما الشباب. والفيلم القصير على وجه التحديد.

وعرفت هذه الدورة تنظيم فقرات متنوعة من طرف جمعية المواهب الشابة للسينما و المسرح بدعم من المركز السينمائي المغربي من بينها: ورشتان تكوينيتان الأولى في التصوير و تقنيات السينما أطرها الأستاذ محمد الساهر و الثانية في المونتاج السينمائي أطرها الأستاذ يونس تيهي ، و ندوة تحت عنوان ” الأفلام القصيرة و المنصات الرقمية… اتصال أم انفصال ؟ أدارها أحمد سيجلماسي بمشاركة مع المخرج عز العرب العلوي، والممثل عبد الله شكيري و الناقد إبراهيم الزرقاني

وتميز حفل ختام المهرجان بتكريم الممثل المغربي سعيد باي عرفانا لما قدمه من أعمال رائعة في مجالات السينما و المسرح و التلفزيون

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