أكادير.. توقيف شخص و حجز 3 أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية مكنت من رصد وتوقيف سيارة نفعية بمنطقة ” أولاد برحيل” بضواحي مدينة تارودانت، حيث تم العثور بداخلها على 90 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان، فضلا عن حجز زورق مطاطي مزود بمحركين نفاثين على متن نفس الناقلة.

كما أسفرت هذه العملية الأمنية ،يضيف البلاغ، عن توقيف سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 37 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في عمليات مماثلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.

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