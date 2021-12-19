القيمين الدينين في صلب اهتمام المجلس العلمي المحلي بطرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

احتضنت صباح اليوم الأحد 19 دجنبر، قاعة الأنشطة بمقر المجلس العلمي المحلي لمدينة طرفاية، دورة تكوينية في موضوع “الاعلاميات وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الإجتماعية للقيمين الدينين بطرفاية”، والذي نظمه المجلس العلمي المحلي لطرفاية بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالإقليم.

الدورة التكوينية التي خصصت لفائدة أعضاء المجلس العلمي المحلي،وكذا الأئمة المرشدين والمرشدات، والموظفين والموظفات والقيمين الدينيين، والوعاظ والواعظات والمحفظين والمحفظات بالاقليم.

بعد استقبال المشاركين والمشاركات في الدورة التكوينية، ألقى حمادي شرف الدين كلمة ترحيبية رئيس المجلس العلمي المحلي لطرفاية، الذي رحب بالحضور ، وعرج على أهم مداخلات ومحاور الدورة التي سيتطرق إليها الاستاذان في مداخلتيهما.

المداخلة الأولى كانت للأستاذ القاسمي الحسن، عضو الوحدة الإدارية الاقليمية للمؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الإجتماعية للقيمين الدينين بطرفاية، في موضوع خدمات المؤسسة ودورها في تنمية قدورات القيم الديني ، أما بخصوص المداخلة الثانية كانت من نصيب للأستاذ مصطفى الدمناتي، مكون في الاعلاميات، ركز في مداخلته على تقنيات المعلوميات الحديثة ودورها الاجابي.

بعد إنتهاء المداخلات فتح باب النقاش للحضور، اذ عرفت الدورة تجاوبا كبيرا لما تعرفه من حمولة فكرية وعلمية، تعود بالنفع المباشر على المستفيدات والمستفيدين من الدورة، مما سينعكس ايجابا على الحياة الوظيفية من خلال توظيف التقنيات التي تطرقت لها الدورة، واختتمت الدورة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره نصرا عزيزا.

ويشار أن الدورة جرت في احترام تام للإجراءات الإحترازية والوقائية الجاري بها العمل للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

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