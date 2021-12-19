شقران يعلن ترشحه لقيادة الاتحاد الاشتراكي

2021-12-19 / 3:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن أمام شقران، القيادي الشاب في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والرئيس السابق لفريقه النيابي، عزمه الترشح للكتابة الأولى للحزب، ليصبح سادس المرشحين لهذا المنصب.

وقال أمام اليوم في بلاغ له “أعلن لكل الاخوات و الاخوة ، الإتحاديات و الإتحاديين و معهم كل المتعاطفين مع حزبنا ، و الرأي العام الوطني ، أنني قررت ، بعد إستشارة مسبقة مع عدد من المناضلات و المناضلين ، الترشح للكتابة الأولى للحزب في المؤتمر الوطني الحادي عشر ، المزمع انعقاده ما بين 28 و 30 يناير 2022 ، طبقا لمقتضيات القانونين الاساسي و الداخلي للحزب”.

ووصل عدد الترشيحات التي توصلت بها قيادة الاتحاد الاشتراكي بشأن التنافس على الزعامة الحزبية خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب، إلى ستة ترشيحات .

وهذه الأسماء المرشحة هي طارق سلام، وعبد الكريم بنعتيق، ومحمد بوبكري، وعبد المجيد مومن، وحسناء أبو زيد. وامام شقران

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