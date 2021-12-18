إحباط محاولة للهجرة وتوقيف 35 مهاجر سري شمال طرفاية

هبة بريس- أشعبان لحبيب

أفاد مصدر مأذون ل “هبة بريس” ، أن مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، وبعدما كانت تقوم بدوريات تمشيطية بالطريق الوطنية رقم 1،بين مدينة طرفاية والجماعة الترابية أخفنير ليلة أمس الجمعة، توصلوا بإشعارات من طرف وحدات عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة سواحل إقليم طرفاية، من الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، تفيذ وجود حركة غير عادية لبعض السيارات على مستوى شاطئ اسويرو، بعد منتصف الليل حيث فطنت عناصر القنوات المساعدة أنها محاولة للهجرة السرية، وبما أن دوريات الدرك الملكي كانت قريبة من الشاطئ المذكور، هرعت على وجه السرعة إلى عين المكان حيث تم توقيف 35 مهاجر سري، وحجز قارب مطاطي وكذا معدات خاصة لهذا الغرض، وذلك بعد التنسيق الذي مكنهم من محاصرة المهاجرين من كلا الأطراف وأصبحوا وسط المصيدة.

وحسب ذات المصادر، فقد تم توقيف المهاجرين منتصف ليلة أمس الجمعة، من طرف مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية إقليم طرفاية، بتنسيق وتعاون مع القوات المساعدة هذه الأخيرة التي شلت حركتهم قرب الشاطئ إلا حين وصول دوريات الدرك الملكي، وذلك بعد أن حاولوا ذات المهاجرين الإبحار نحو جزر الخالدات، إلا أن المصالح المختصة قامت بمباغثتهم قبل الإبحار.

و أضاف المصدر ذاته، أن مختلف الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، وبتعليمات من السلطات الإقليمية تشن حربها الضروس على شبكات الهجرة السرية بإقليم طرفاية، خصوصا أن مصالح الدرك الملكي تراقب الطريق الوطنية رقم 1 عبر تكثيف دوريات ليلية لأجل منعهم من الوصول إلى الشواطئ، فما تقوم وحدات القوات المساعدة المكلفة بحماية ومراقبة شواطئ الإقليم، بتضييق الخناق عبر مراقبة ضفاف الشواطئ ليلا نهارا بواسطة دراجات رباعية.

ذات المصادر أكدت، أن المركز القضائي للدرك الملكي يباشر تحقيقاته، منذ ليلة أمس مع ذات المهاجرين السريين لأجل معرفة او الوصول لطرف خيط، يمكنهم من خلاله فك هذه الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر وتقديمها للعدالة.

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