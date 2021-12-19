اقتراح باعتماد العربية لتصبح لغة رسمية ب”الفيفا”

2021-12-19 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”عن وجود اقتراح لاعتماد اللغة العربية لتصبح لغة رسمية بالاتحاد الدولي.

وقال “فيفا” عبر موقعه الرسمي: “يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا”.

وأضاف “تقديرا لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحا بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا”.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا الاقتراح يأتي عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخبا من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

يذكر أن اللغات الرسمية الأربع لـFIFA حاليا هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

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