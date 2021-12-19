طقس الأحد.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل مع تكون صقيع فوق مرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب- الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي خلال الصباح بالسواحل الجنوبية ، والواجهة المتوسطية .

وستهم أمطار أو زخات متفرقة من المحتمل أن تكون مصحوبة برعد محلي الأقاليم الجنوبية للمملكة، مرتفعات الأطلس الكبير والصغير، منطقة سوس والجنوب-الشرقي.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى. عدا ذلك ستهم بعض القطرات المطرية كدلك غرب الواجهة المتوسطية.

وستعرف قمم مرتفعات الاطلس الكبير تساقطات ثلجية .

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق ، فضلا عن تناثر حبات من الغبار شمال أقاليمنا الجنوبية ووسط المملكة، مع تسجيل هبات لرياح معتدلة الى قوية نوعا فوق منطقة طنجة ، وسط وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 01 و 06 درجات بكل من الريف، الهضاب العليا الشرقية، والماس والسفوح الجنوبية- الشرقية ، وستكون ما بين 06 و 13 درجة بالسايس، باقي الجهات الشمالية، أقصى الجنوب- الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 17 درجة بباقي المناطق الأخرى .

أما درجات لاحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس والريف ، وما بين و 12 و 17 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 الى 22 درجة بالشمال، السايس، الشمال الشرقي، الجنوب- الشرقي والسواحل، وستكون ما بين 21 و 28 درجة على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز ،وقليل الهيجان الى هائج ثم هائجا على طول الساحل الاطلسي.

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