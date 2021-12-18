الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

2021-12-18 / 3:54 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

تخضع الفنانة المصرية سمية الألفي، اليوم السبت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، فإن الفنانة ستخضع أيضا إلى عملية في الغدد اللمفاوية، حيث من المقرر أن تمكث عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وكانت الألفي قد شعرت بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”

موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا…

2021-12-17 / 2:20 مساءً
Photo of إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف التفاصيل

إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف…

2021-12-16 / 11:55 مساءً
Photo of تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

2021-12-16 / 9:41 مساءً
Photo of بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش ديرو بيا البوز”

بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش…

2021-12-16 / 2:48 مساءً
Photo of مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و الاوصياء على الفن خارج التغطية

مراد العشابي : نور الدين بكر يأكله المرض و…

2021-12-15 / 2:06 مساءً
Photo of بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد الريفي

بسبب أزمته الصحية.. رشيد الوالي يوجه رسالة مؤثرة لمحمد…

2021-12-15 / 1:26 مساءً
Photo of هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد الوهاب في “فيديو الخيانة” ؟

هل بالفعل كان يقصد حسام حبيب طليقته شيرين عبد…

2021-12-15 / 11:39 صباحًا
Photo of الموت يفجع إدريس الروخ

الموت يفجع إدريس الروخ

2021-12-15 / 9:33 صباحًا
Photo of عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي ضامنو ربي”

عبد الصمد الغرفي:” مكنطلبش الخدمة و مكنتملقش لأن رزقي…

2021-12-14 / 5:24 مساءً
Photo of الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

الموت يفجع الفنانة حياة الادريسي

2021-12-14 / 2:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق