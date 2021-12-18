الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

هبة بريس - وكالات

تخضع الفنانة المصرية سمية الألفي، اليوم السبت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، فإن الفنانة ستخضع أيضا إلى عملية في الغدد اللمفاوية، حيث من المقرر أن تمكث عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وكانت الألفي قد شعرت بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.

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