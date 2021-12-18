الملك محمد السادس والعاهل السعودي

الملك للعاهل السعودي: نقدر دعمكم الصريح والواضح لمغربية الصحراء

2021-12-18 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على دعم بلاده الصريح والواضح لمغربية الصحراء.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي أن أجدد التواصل معكم لأعبر لكم عن أخلص مشاعر المودة التي أكنها لشخصكم الموقر، مشفوعة بأصدق دعواتي إلى الله تعالى أن يديم عليكم أردية الصحة والعافية وموصول السعادة والهناء وطول العمر”.

وقال جلالة الملك “لقد تابعت ببالغ الشكر والتقدير ما عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض تحت الرئاسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، من دعم صريح وواضح لمغربية الصحراء ومساندة تامة للوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية”.

وأكد جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين أن “هذا الموقف ليس غريبا عنكم وعن بلدكم الشقيق الذي تجمعنا به أواصر متينة وعلاقات شراكة متميزة وتضامن موصول”، مضيفا جلالته أن “المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمنه وأن ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم. فالشراكة المغربية الخليجية، وكما أكدت على ذلك أمامكم بمناسبة عقد القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة”.

وتضرع جلالة الملك إلى الله تعالى أن “يحفظ خادم الحرمين الشريفين بعين عنايته الربانية، ويطيل عمركم وأن يحالف النجاح والسداد جهودكم لتحقيق ما يصبو إليه شعبكم الأصيل من مراتب الرفعة والعزة والرخاء، إنه سميع مجيب”.

وجدد جلالة الملك الإعراب لعاهل المملكة العربية السعودية عن بالغ اعتزازه “بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج المودة الخالصة، والتقدير المتبادل، وما يجمع بلدينا من روابط متينة قوامها التعاون المثمر، والتضامن الفعال”.

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