طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، مع تكون صقيع فوق مرتفعات الأطلس والريف والجنوب-الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والسواحل الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وستهم أمطار أو زخات متفرقة من المحتمل أن تكون مصحوبة برعد محلي الأقاليم الجنوبية حيث ستمتد، خلال الليلة الموالية، نحو الأطلس الصغير ومنطقة سوس وأقصى الجنوب-الشرقي. كما سيلاحظ تشكل سحب كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية فوق الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن تناثر حبات من الغبار شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 درجات ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 1 درجة و5 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية ووالماس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 5 و12 درجة بالسايس وباقي الجهات الشمالية ووسط البلاد وأقصى الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و14 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 15 و22 درجة بالشمال والسايس والجنوب-الشرقي والسواحل، وما بين 20 و27 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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