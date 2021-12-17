سلطات ابن مسيك تشدد المراقبة بالمستشفى الذي ترقد به ضحية “أوميكرون”

2021-12-17 / 12:37 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر خاصة أن الحالة الوحيدة المسجلة لحدود الساعة بمتحور أوميكرون و التي تم اكتشافها قبل يومين بالدار البيضاء، ترقد بمستشفى ابن مسيك بالعاصمة الاقتصادية.

و أوضحت ذات المصادر، أن السلطات المحلية ضاعفت من إجراءات المراقبة بمستشفى ابن مسيك الإقليمي بالدار البيضاء و تم وضع عناصر أمنية بمختلف مرافق هاته المؤسسة الصحية.

و حسب ذات المصدر، فالهدف من تشديد الإجراءات بمستشفى ابن مسيك هو تفادي مخالطة أي شخص للشابة المصابة بمتحور أوميكرون رغم أنه تم عزلها بجناح خاص.

و تحرص عناصر الأمن المرابطة بعين المكان، بمعية عناصر الأمن الخاص على فرض التدابير الوقائية لكل الوافدين على المستشفى مع توجيههم لفضاءات تم تخصيصها للمرضى و ذلك لتفادي اقترابهم من الجناح الخاص بالعزل و الذي ترقد به حاليا الشابة المصابة بمتحور أوميكرون.

هذا و سبق لوزير الصحة أن أكد بأن الحالة المكتشفة هي لمتحور داخلي بالدار البيضاء، و يجري حاليا جرد و تحديد لائحة المخالطين و تتبع حالاتهم، علما أن بعض أفراد المصابة تم التأكد من إصابتهم بكورونا من سلالة دلتا.

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