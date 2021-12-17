لقاح "جونسون آند جونسون"

أمريكا.. توصيات صحية بعدم استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”

2021-12-17 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أوصى خبراء الهيئة الطبية الأمريكية بتجنب استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة “جونسون آند جونسون” لتسببه بجلطات القلب، وصوتوا لصالح استخدام لقاحي “موديرنا” و”فايزر”.

وأشير في وقت سابق إلى أن خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعقدون اجتماعا لتقييم إمكانية الحد من استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”، بسبب خطر الإصابة بجلطات القلب وتخثر الدم المسبب لها.

وأفادت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخبراء التابعة للمراكز الأمريكية، بأن “معدل جلطات الدم بعد تلقي لقاح “جونسون آند جونسون” أعلى على ما يبدو مما كان متوقعا في السابق”.

وأعلنت المراكز الأمريكية الخميس عن تسجيل 8 إصابات بالتهاب عضلة القلب لدى أطفال بين 5 أعوام و11 عاما تلقوا لقاح “فايزر- بيونيتك”.

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