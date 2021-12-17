أكادير: سلطة “تدارت” تضبط شاحنة تفرغ النفايات وتحرر محضر الى النيابة العامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ضبطت السلطات المحلية لتدارت شمال أكادير، في إطار المعاينة اليومية للشرطة الإدارية التابعة للجماعة الترابية، سائق شاحنة وهو يقوم بتفريغ كميات مهمة من مخلفات البناء بأنزا العليا تدارت شمال مدينة أكادير.

وقالت مصادر الجريدة، أن عدد من الشاحنات قد حولت المكان الى مطرح عشوائي لنفايات مخلفات البناء، مما دفع بالسلطات والشرطة الإدارية تكثيف المراقبة بالمكان حتى ظهور مرتكبي هذا الجرم البيئي.

وتم ضبط الشاحنة وهي تفرغ حمولتها من النفايات، وتم تحرير مخالفة للسائق ، كما حجزت قائدة المنطقة وثائقه ، من أجل تحرير محضر سيوجه إلى النيابة العامة بإبتدائية أكادير قصد القيام بالإجراءات القانونية في حق المخالف.

وكانت عدد من النقط الهامشية بأكادير، قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى مطارح عشوائية للنفايات البناء ، تستدعي من الجهات المختصة التحرك لحماية المجال البيئي وتطبيق القانون في حق المخالفين.

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