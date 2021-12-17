فتح باب ترشيحات الأحرار لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الاعدادي

هبة بربس

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم والأولي والرياضة،عن انطلاق ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الاعدادي برسم دورة 2022، حصرا، عبر البوابة الالكترونية للوزارة www.men.gov.ma ، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة والى غاية 17 يناير 2022.

وأفاد بلاغ للوزارة أن باب الترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الاعدادي مفتوح أمام تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلين بالسنة الثالثة من السلك الاعدادي، والحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما، والمترشحين غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي، والحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح.

وأضاف البلاغ أنه يسمح بالترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار أو من فئة الكبار لكل شخص غير ممدرس.

وحسب المصدر ذاته، يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية اعاقة، والراغبين في الاستفادة من اجراءات تكييف شروط اجراء الاختبارات والتصحيح،إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الاعاقة.

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