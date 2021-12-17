طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-17 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية كثيفة ستعطى قطرات خفيفة غرب الواجهة المتوسطية، وكذا انتشار كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى والجنوب، مع احتمال نزول قطرات متفرقة بأقصى الجنوب خلال الليل.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 و1 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و8 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية والسايس ووالماس والجنوب الشرقي وشرق الواجهة المتوسطية، وما بين 7 و12 درجة بهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية والوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و14 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 13 و19 درجة بالجنوب-الشرقي وغرب الواجهة المتوسطية والسايس ووالماس، وما بين 18 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط وشرق الواجهة المتوسطية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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