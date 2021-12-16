مركب للصيد الساحلي ينتشل جثة فوق سواحل طرفاية

2021-12-16 / 5:14 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن مركب صيد سمك السردين قد عثر ، صباح اليوم الخميس 16 دجنبر، على جثة متحللة بأعالي البحار قبالة ساحل طرفاية.

وأفادت مصادر الجريدة، أن بحارة يشتغلون على متن باخرة لصيد سمك السردين، تفاجأوا صباح اليوم بظهور جثة طافية على الماء، وقد بدت عليها آثار التحلل حسب ذات المصادر، حيث قام ربان المركب بإبلاغ السلطات المنائية بميناء طرفاية بواسطة جهز اللاسلكي الثابت بمقصورة المركب، ومباشرة بعد ولوج ذات المركب إلى ميناء المدينة هرعت مختلف الأجهزة الأمنية في إتجاهه، حيث تم تسليم الجثة للمركز القضائي التابع لسرية طرفاية بحضور السلطات المحلية وكذا المينائية.

وأورد المصدر ذاته أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بمستشفى مولاي الحسن بلمهدي لتحديد ملابسة الوفاة بأمر من وكيل جلالة الملك.

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