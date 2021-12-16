بنموسى يترأس المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بفاس

هبة بريس - فاس

ترأس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمقرالثانوية التأهيلية القرويين التابعة للمديرية الإقليمية بفاس، أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس برسم دورة دجنبر 2021، بحضور والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس و عمال عمالات وأقاليم الجهة، و عضوات وأعضاء المجلس الإداري وباقي المدعوين.

ووفق بلاغ للاكاديمية الجهوية للتعليم بجهة فاس توصلت ” هبة بريس ” بنسخة منه، فقد أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كلمته، على أن هذه الدورة تأتي في سياق التعبئة الوطنية لتدبير الأزمة الوبائية واستشراف آفاق تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لبلادنا وهي الجائحة التي أثرت على مختلف الأنظمة التربوية في جميع أنحاء العالم وعممت الفوارق وحفزت على الابتكار في أنماط التعليم وعلى بناء نظم تربوية قادرة على التكيف.

وأوضح بمنوسى أن هذه الدورة تندرج أيضا في سياق يتسم بالدينامية التنموية والإصلاحية التي انخرطت فيها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تعتمد على تأهيل الرأسمال البشري في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي والذي يهدف إلى تحقيق نهضة تربوية للمدرسة المغربية.

وأضاف الوزير على ضرورة جعل مهنة التدريس في صلب اهتمام كافة مكونات القطاع مع التأكيد على جودة التكوين الاساس وتطبيق امثل لبرنامج التكوين المستمر وتعتبر مباريات التوظيف لولوج مناصب أطر الأكاديميات مدخلا بالغ الأهمية في تحقيق الأصلاح المنشود. وقد تم هذه السنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات ترمي إلى إعمال الانتقاء القبلي للمترشحات والمترشحين بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس

ومن جهته، قدم محسن الزواق مدير الأكاديمية عرضا مفصلا هم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الاطار 51.17برسم سنة 2021، وبرنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022،

وخلال المناقشة، نوه المتدخلون من السيدات والسادة أعضاء المجلس الاداري بالعمل الجاد والناجع الذي تقوم به الأكاديمية لتحسين ظروف التمدرس وتمنوا المزيد من الرقي للمنظومة التربوية جهويا وإقليميا ومحليا بتظافر جهود جميع المتدخلين وطرحوا أسئلة شكلت أرضية لتقديم إجابات وتوضيحات من طرف مدير الأكاديمية و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، رئيس المجلس الاداري. بعدها تمت المصادقة بالإجماع على:

• مشروع برنامج العمل الجهوي 2022-2024 ومشروع ميزانية 2022

• القوائم التركيبية للمحاسبة العامة للأكاديمية الى حدود 31 دجنبر 2016

• عقد نجاعة الأداء برسم 2022-2024

• مشروع البرنامج الجهوي للتكوين المستمر برسم السنة المالية 2022

• مشروع النظام الداخلي لوسيط الأكاديمية

• مشروع علامات الجودة والتميز للمؤسسات التعليمية

و في موضوع ذي صلة ، اشار ذات البلاغ الى انه تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون بين:

• مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس و مديرالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس و مدير شركة سهام للتأمين؛ والثانية مع المندوب الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و مدير شركة سهام للتأمين؛كلتا الاتفاقيتين تهدفان إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسوية الملفات الطبية للحوادث المدرسية وإعفاء التلاميذ من تسبيق مصاريف العلاج؛

كما تم بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقيات أخرى بين:

• مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس و مدير الوكالة الحضرية لفاس تهم وضع الخبرات وتجارب الوكالة رهن إشارة الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية؛

• مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس و رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والتي ترمي إلى وضع خطة مشتركة للنهوض بممارسة كرة السلة المدرسية بالجهة

وفي الختام دعا شكيب بنموسى الجميع إلى الاستمرار في الانخراط وتعبئة كل الطاقات جهويا وإقليميا ومحليا من أجل إنجاح مسلسل الإصلاح الشامل للمنظومة في أفق بلوغ النهضة التربوبة المنشودة، كما حث الجميع على بذل المزيد من الجهود من أجل التسريع بوتيرة التحول الحاسم للمدرسة المغربية، حتى تؤدي وظائفها التربوية والتنموية وتصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده. يضيف ذات المصدر

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