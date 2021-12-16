طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية والريف.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، فوق سهول المحيط الأطلسي والسواحل الجنوبية وواد ملوية.

كما سيلاحظ انتشار سحب كثيفة محملة بقطرات مطرية جد خفيفة فوق غرب الواجهة المتوسطية، مع نزول أمطار ضعيفة أو زخات مطرية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المرتقب مرور سحب كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة ومحلية فوق السهول الشمالية و الوسطى والجنوب-الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقيةن فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، إلى جانب تناثر حبات من الغبار فوق شمال الأقاليم الجنوبية وفوق الجنوب-الشرقي للمملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية فوق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و5 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و14 درجة بشمال ووسط البلاد وأقصى الجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية والريف، وما بين 15 و22 درجة بشمال ووسط المملكة وأقصى الجنوب-الشرقي والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و28 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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