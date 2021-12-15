في الصورة خالد آيت الطالب

توقف العمليات الجراحة بمستشفى سطات يضع حياة المرضى في خطر

2021-12-15 / 1:56 مساءً
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

يبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير الجهوي للصحة بجهة البيضاء “عبد المولى بولمعيزات” لأروقة مستشفى الحسن الثاني بسطات، لم تحقق أهدافها على مايبدو، مادامت المشاكل قائمة والعمليات الجراحية بالمركب متوقفة بسبب غياب أطباء التخدير والانعاش، وكذا الغيابات المتكررة لبعض الأطر الطبية والتمريضية ببعض الأقسام الأخرى التي غالبا ما تظهر للوجود لاسيما إذا تعلق الأمر بزيارات لمسؤولين إقليميين أو جهويين أو مركزين، أو خلال مناسبات معنية، حيث يكتفي البعض منهم بأخذ صورة تذكارية مع ابتسامة عريضة، ومن تم تختفي خدماتهم وتحضر بالمصحات الخاصة، ليبقى المواطن الفقير الضعيف من حامل بطاقة راميد ينذب حظه العاثر على أسوار هذا المستشفى التي يعيش على وقع السكتة القلبية.

وأضافت ذات المصادر، أن المركب الجراحي يعيش شبه شلل تام بفعل غياب أطباء التخدير والانعاش، حيث منهم من قيل أنه يوجد في رخص مرضية، ومنهم من رفض الالتحاق بالعمل، ومنهم من فضل العمل بالمصحات الخاصة، ليبقى ضحايا حوادث السير، والمرضى البسطاء الفقراء القادمين من مختلف المداشر والقرى النائية يئنون تحت وطأة المرض وشبح الموت.

الشلل الشبه التام الذي يعرفه المركب الجراحي بسطات، ناهيك عن الاكتظاظ غير المسبوق الذي يعرفه قسم المستعجلات وخاصة الغرفة المخصصة لمقاومة الصدمات التي تم تجهيزها دون أن يلتحق بها طبيبها المختص في المستعجلات لأسباب لازالت مجهولة، كل ذلك يؤكد بالملموس بأنك هناك سوء تدبير في الموارد البشرية مع غياب الرقابة الصارمة بالإقليم.

فحتى المستشفى بدوره لازال يعيش على وقع المقعد الفارغ على رأس إدارته، بعد أن رفض كثيرون المشاركة في التباري لأسباب متعددة، من بينها عدم شغور السكن الوظيفي المخصص لمدير المستشفى، هذا السكن الذي اضطر المندوب الإقليمي للصحة لاستعماله كسكن وظيفي بسبب احتلال السكن المخصص له بمقر المديرية الاقليمية للصحة من قبل مندوب سابق على الرغم من ان ملف المطالبة بالإفراغ معروض على القضاء.

واقع مرير يسائل المندوبية الاقليمية للصحة بسطات ومعها المديرية الجهوية للتحرك وانقاذ مستشفى الحسن الثاني بسطات، وإيفاد لجان مختصة للتحقيق والتقصي وتقييم الوضع ورفع تقارير شفافة ذات مصداقية للجهات المعنية من أجل العمل على ايجاد حلول عاجلة وآنية من شأنها ان تنقذ مرضى هذا القسم الحيوي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتازة

توقيف مستخدم اختلس 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية…

2021-12-15 / 3:05 مساءً
Photo of الداكي يبرز أهمية التحقيقات المالية الموازية

الداكي يبرز أهمية التحقيقات المالية الموازية

2021-12-15 / 2:55 مساءً
Photo of المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-15 / 2:13 مساءً
Photo of طنجة.. إيقاف 3 متورطين في عملية السطو على شاحنة لنقل الأموال

طنجة.. إيقاف 3 متورطين في عملية السطو على شاحنة…

2021-12-15 / 1:01 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف “لصٍّ” عرض مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف “لصٍّ” عرض مواطنين للخطر

2021-12-15 / 12:22 مساءً
Photo of وجدة .. وكالة توزيع الماء والكهرباء تستعرض منجزاتها

وجدة .. وكالة توزيع الماء والكهرباء تستعرض منجزاتها

2021-12-15 / 12:14 مساءً
Photo of بداية إعادة العالقين لأرض الوطن و الفنادق المصنفة تتأهب لاستقبال العائدين

بداية إعادة العالقين لأرض الوطن و الفنادق المصنفة تتأهب…

2021-12-15 / 11:09 صباحًا
Photo of “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وأمريكا وكندا

2021-12-15 / 10:05 صباحًا
Photo of المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي

المغرب يشارك في نهائي تحدي إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء…

2021-12-15 / 9:54 صباحًا
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر الكوكايين

البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر…

2021-12-15 / 9:28 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق