بالدموع.. لاعب برشلونة أغويرو يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

2021-12-15 / 1:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب نهائيا بعد معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي.

وقال أغويرو في مؤتمر صحافي بملعب “كامب نو” الخاص بالنادي “لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول”.

وكان أغويرو قد أصيب بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الإسباني في 30 أكتوبر الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ”بلاوغرانا” أن “كون” كان يتبع “إجراءات علاجية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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