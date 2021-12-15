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البيضاء.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 500غ من مخدر الكوكايين

2021-12-15 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن سيارة رباعية الدفع من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على 400 غرام من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف مشاركه والعثور بحوزته على 124 غراما من نفس المخدر.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي بني أنصار والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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