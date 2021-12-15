الملك يبرق بايدن: “تعازينا الحارة لكم ولعائلات ضحايا الأعاصير”

2021-12-15 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، وذلك على إثر الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “لقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الأعاصير التي ضربت ولاية كنتاكي وولايات أخرى في البلاد، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، للسيد بايدن ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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