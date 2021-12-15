طقس الأربعاء .. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، استمرار الطقس البارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية. وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بغرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، مع تناثر حبات من الغبار فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 ودرجتين (2) بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 2 و10 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وهضاب الفوسفاط والسايس، وما بين 10 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية وما بين 7 و12 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و8 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي والريف، وما بين 14 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 8 و16 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي المناطق.

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