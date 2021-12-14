طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، استمرار الطقس البارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وسماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع قطرات متفرقة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بغرب الواجهة المتوسطية مع قطرات متفرقة، وسحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل على سهول المحيط الأطلسي، مع تناثر حبات من الغبار فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و8 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وهضاب الفوسفاط والسايس، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 7 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي والريف وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 24 و30 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوى الهيجان ما بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0