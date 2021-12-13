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الداخلية: السلطات لا تمنع المواطنين من مغادرة أرض الوطن

2021-12-13 / 5:56 مساءً
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هبة بريس

أفاد مصدر مطلع من وزارة الداخلية، بأن السلطات المغربية لم تضع أية قيود بالنسبة لسفر المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في التنقل خارج المملكة.

وأكد ذات المصدر، على أن القرار الصادر في هذا الشأن يشمل بالتحديد تعليق الرحلات الجوية للمسافرين الوافدين على المملكة، ولا يشمل المغادرين.

هذا ويشار الى أن المغرب قرر تعليق الرحلات الجوية بسبب الموجة الخاكسة لكوروما باوربا وظهور متحور أوميكرون.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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