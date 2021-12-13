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وزير النقل يجتمع مع النقابات ويعدان بمواصلة حوار مسؤول

2021-12-13 / 5:26 مساءً
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هبة بريس

التزامت وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي قطاع النقل الطرقي بمواصلة حوار مسؤول في أفق بلورة تصور متكامل ومتوافق عليه للنهوض بمنظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل العمومي للمسافرين تساير مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين.

وذكرت الوزارة ،في بلاغ لها، أن هذا الالتزام جاء خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجستيك السيد محمد عبد الجليل، اليوم الإثنين بالرباط، مع الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين بالمغرب، وبحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

وأبرزت أنه خلال هذا الاجتماع، الذي يعتبر انطلاقة لسلسلة من اللقاءات مع التمثيليات المهنية لمختلف أنواع النقل، تم التطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل العمومي للمسافرين، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على المهنيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر الخاصة بقرارات اللجنة الوطنية للنقل، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع.

وسجلت أن هذا الاجتماع أفضى إلى تمتين التواصل بين الإدارة والمهنيين، كما تقرر في هذا الإطار عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022، من أجل تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

وبحسب المصدر ذاته فإنه هذا اللقاء يندرج إطار الحوار الذي تنظمه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل تدارس الإكراهات والمشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، وخاصة في ظل جائحة كورونا، وإيمانا منها بإمكانية معالجة مختلف الاشكالات المطروحة عبر الحوار المفتوح والجاد، والنقاش المستمر والبناء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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